Câmara de Niterói aprova prorrogação de auxílio a taxistas e vans escolares até dezembro

NITERÓI - A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei para prorrogar o auxílio emergencial de R$ 500 para taxistas e motoristas de vans escolares até dezembro. O crédito será feito no dia 16 de setembro.

As micro e pequenas empresas que fazem parte do segundo lote de habilitados para os empréstimos do programa Supera Mais poderão, a partir da próxima semana, acessar o site da Secretaria Municipal de Fazenda para enviar os documentos necessários para a obtenção do crédito. Segundo a secretária Giovanna Victer, as empresas inscritas no programa Empresa Cidadã 1 receberam os recursos para pagamento da folha na última quarta-feira (2) e as do Empresa Cidadã 2 estão recebendo nesta sexta-feira (4).