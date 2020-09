Presidência nacional do PTB anula convenção do partido em Niterói e o apoio ao PDT

NITERÓI - O presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Roberto Jefferson, anulou a convenção do partido em Niterói, realizada na sexta-feira (04) de manhã no plenário da Câmara, em que foram anunciados os candidatos a vereadores e também a aliança com o PDT e o apoio ao prefeitável Axel Grael, ex-vice-prefeito e candidato do prefeito Rodrigo Neves. O presidente do PTB Niterói, Renato Cordeiro Junior, o vereador Renatinho da Oficina, declarou não ter recebido qualquer notificação da Direção nacional do partido e diz desconhecer essa anulação da convenção e da aliança com o PDT.

Jefferson baixou uma resolução proibindo os diretórios municipais do PTB de fechar coligações com partidos de esquerda e também com o DEM e o PSDB. No entanto, a determinação não altera o apoio dos petebistas à pré-candidatura do ex-ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM), à Prefeitura de Recife.