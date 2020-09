Programação de 'lives' culturais ainda substituem eventos presenciais em Niterói

NITERÓI - A Fundação de Arte de Niterói promove, neste mês de setembro, uma série de lives nas unidades culturais da cidade, mas sem público presencial. Devido à pandemia de covid-19 e as recomendações de distanciamento social, eventos de shows e atividades artísticas farão parte apenas da programação virtual. "As transmissões pela internet têm sido um canal de aproximação dos artistas com o público. Em tempos de pandemia, é uma saída inteligente para manter os artistas trabalhando e gerando renda para a cadeia produtiva do setor e também para quem está em casa, que consegue passar por esse período com arte e cultura", avaliou André Diniz, presidente da FAN. “Dessa forma, optamos por manter a programação pois, através das redes, proporcionamos interação e ajuda para o artista enfrentar este momento difícil de pandemia, pelo qual estamos passando". As lives acontecerão no Theatro Municipal de Niterói, Museu Janete Costa de Arte Popular, Sala Nelson Pereira dos Santos, Teatro Popular Oscar Niemeyer e Sala Carlos Couto. Confira a programação abaixo.

Theatro Municipal de Niterói



09 de setembro - 19h – Projeto Clássicos do Samba - Pedro Ivo



11 de setembro - 19h – Pedro Luís



Endereços: facebook.com/theatromunicipaldeniteroi/ e facebook.com/culturaniteroi





Museu Janete Costa de Arte Popular



09 de setembro - 18h - Gravação do show de abertura da Exposição “Entre Fragmentos e Festas”, com a cantora Ella



19 de setembro - 11h – Arte Popular para Crianças – Contação de histórias



19 de setembro - 15h – Arte Popular para Crianças – Oficina de Papel Machê



19 de setembro - 17h – Arte Popular para Crianças – Oficina de cabeça quadrada



24 de setembro – 17h – Oficina de Cordel



Endereço: facebook.com/museujanetecosta





Sala Nelson Pereira dos Santos



08 de setembro - 17h - Sarau do Cahon



12 de setembro - 19h - Show “Breque Moderno”



Endereços: facebook.com/salanelsonpereiradossantos/ e facebook.com/culturaniteroi





Teatro Popular Oscar Niemeyer



09 de setembro – 20h - Coletivo Di.Cria – A importância da Produção Di.Periferia, com Ana Clara Silva



16 de setembro -20h - Coletivo Di.Cria - Curadoria Noiz por Noiz, com Tati Vader



23 de setembro – 20h - Coletivo Di.Cria - Produção Responsável



30 de setembro – 20h - Coletivo Di.Cria - Como vender sem se vender, com Marcele Oliveira



Endereço: Instagram @teatroniemeyer





Sala Carlos Couto



08 de setembro - 21h - Clube do choro de Niterói



15 de setembro - 21h - Arranco de Varsóvia



Endereço: Instagram @salacarloscouto

