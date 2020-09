PSOL Niterói homologa dupla Serafini-Josiane para chapa de candidatura à Prefeitura

NITERÓI - A convenção desta terça (08) do diretório municipal do PSOL homologou a candidatura do deputado estadual Flavio Serafini e da professora Josiane Peçanha para prefeito e vice, respectivamente, nas eleições de 2020. A conferência também definiu 18 nomes como candidatos a vereadores na coligação composta pelo PSOL e pela Unidade Popular (UP), intitulada "À Esquerda para Mudar Niterói”. Flavio e Josiane são educadores e têm em comum a defesa da educação pública de qualidade e a construção de uma cidade socialmente igualitária.

A convenção aconteceu na noite de ontem e na modalidade on-line devido à pandemia do novo coronavírus. "É com orgulho que componho esta chapa com um companheiro de luta, que é Flavio Serafini, sendo a primeira mulher negra candidata em Niterói a co-prefeita”, declarou a pedagoga e mestre em História, professora da rede municipal de ensino de Niterói. “Nosso compromisso é com uma política de combate ao racismo, ao patriarcado, à desigualdade que mata os pobres".

Deputado estadual mais votado em Niterói e presidente da Comissão de Educação da Alerj, Serafini fez críticas ao atual chefe do Executivo."O prefeito Rodrigo Neves investe mais em segurança pública do que na área da assistência social. O governo municipal ao lembrar que conta com uma arrecadação alta e não entrega serviços à altura para a população que mais precisa”, comentou ele.