NITERÓI - Dois homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (10) acusados de tentativa de assalto na Rua Plínio de Mattos Gomes Filho, em Várzea das Moças. Após a vítima notificar pessoalmente a ocorrência a uma viatura da Polícia Militar que estava próximo ao local, narrando que dois homens armados em uma moto haviam tentado minutos antes roubar o veículo dele, os PMs entraram em contato via rádio com outras unidades localizadas nas saídas do bairro, que interceptaram os assaltantes. Com eles foram encontradas uma pistola Taurus calibre 9mm com numeração raspada e oito munições. Os bandidos foram presos e levados - juntamente com o material apreendido - primeiro à 81ª DP (Região Oceânica) e depois à plantonista 76ª DP (Centro). Na delegacia, os homens (cujas identidades não foram divulgadas) confessaram o crime e disseram ainda que receberiam por cada carro roubado o valor de dois mil reais a serem pagos por um interceptador.