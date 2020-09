NITERÓI – A Prefeitura vai ampliar o horário de funcionamento do comércio de rua na cidade a partir desta segunda-feira (14). As lojas poderão abrir de segunda a sexta, das 9h às 19h no Centro e das 9h às 20h nas demais regiões. A medida também vale para ambulantes regularizados. O prefeito Rodrigo Neves explica que o objetivo da restrição no horário é diminuir a circulação das pessoas e promover a retomada gradual das atividades. Ele ressalta que, com as ações promovidas pelo Município e a colaboração da população, a cidade está mantendo a epidemia do novo coronavírus sob controle.

A ampliação foi definida pelo Gabinete de Crise, composto pelas secretarias de Saúde, Ordem Pública, Fazenda e Planejamento, entre outras, e validada pelo Comitê Técnico Científico, formado por especialistas da Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

“Todas essas decisões são baseadas na ciência e nas melhores experiências internacionais. Nossa principal preocupação é a defesa da vida, por isso criamos protocolos sanitários que orientam a retomada das atividades econômicas”, destaca Rodrigo. “Atualmente, Niterói tem a menor taxa de letalidade da Região Metropolitana, de menos de 3,5%, e a menor taxa de ocupação dos leitos hospitalares nas redes públicas e privadas de Saúde, cerca de 26%. Para que a gente continue controlando a pandemia, salvando vidas e retomando a atividade econômica, é fundamental que cada um faça a sua parte, usando a máscara quando precisar ir à rua, redobrando a atenção com a higiene e o distanciamento social, evitando aglomerações”.