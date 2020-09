NITERÓI - De acordo com o último boletim epidemiológico informado pela Secretaria de Saúde, a cidade registra 11.306 casos confirmados de contaminados pelo novo coronavírus, 10.697 pacientes curados e 389 mortos desde o início da pandemia. Ainda de acordo com os dados, há no momento 135 pessoas se tratando em isolamento domiciliar.

O prefeito Rodrigo Neves revelou que o indicador-síntese de monitoramento da covid-19 retrocedeu de 7,13 para 6,63. Esse indicador é composto de 12 critérios, como número de leitos disponíveis, casos confirmados e óbitos, e orienta o Plano de Transição Gradual para o Novo Normal. A cidade permanece no estágio Amarelo Nível 2 – alerta máximo.

Rodrigo ressaltou também que ainda há vagas nos hotéis arrendados pelo governo municipal para acolher a população em situação de rua durante a pandemia. Segundo ele, a população pode acionar as equipes da Prefeitura pelo telefone 153 (central do CISP), caso sejam identificadas situações em que as pessoas necessitem de suporte em Assistência Social e acolhimento.