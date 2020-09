NITERÓI - As 1.200 micro e pequenas empresas que fazem parte do segundo lote de habilitados para os empréstimos do programa Supera Mais já podem acessar o site da Secretaria Municipal de Fazenda para enviar os documentos necessários para a obtenção do crédito. Segundo a secretária municipal Giovanna Victer, a lista pode ser consultada no site da Fazenda de Niterói. Ela informa que os programas Niterói Supera e Supera Mais já concederam mais de R$ 30 milhões em crédito para capital de giro para as pequenas e microempresas da cidade.



Giovanna diz ainda que 30 escolas já se inscreveram para participar do programa Escola Parceira e estão com a documentação sendo analisada. O programa consiste na oferta de bolsas de estudos, pagas pela Prefeitura, em escolas particulares situadas na cidade, para aumentar as oportunidades de vagas na Educação Infantil para crianças com dois e três anos de idade. As instituições de ensino cadastradas receberão os recursos referentes aos seis primeiros meses de forma antecipada.

