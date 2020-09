Com projeto piloto, Prefeitura de Niterói autoriza volta às aulas presenciais para o Ensino Médio

Niterói - A Prefeitura de Niterói autorizou que as escolas da cidade implantem um projeto piloto para a retomada das atividades presenciais no Ensino Médio a partir de segunda-feira (21). As unidades deverão seguir um protocolo de vigilância da saúde escolar, com medidas de higiene e distanciamento, e manter o ensino à distância para os alunos que não optarem pelas aulas presenciais.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, explicou que a decisão foi tomada após dois meses de reflexão e debate no Gabinete de Crise, com a participação de dezenas de técnicos da Saúde e da Educação, e análise das melhores experiências internacionais, implantando medidas para a proteção de alunos e profissionais da educação.

“Existem vários estudos indicando a necessidade de se desenvolver um modelo híbrido de educação, capaz de manter a opção do ensino à distância e do ensino presencial. Após dois meses de estudo, decidimos pela implantação de um projeto piloto com o Ensino Médio. A partir de segunda-feira, dia 21, vai haver autorização para a retomada das atividades presenciais do Ensino Médio em Niterói, desde que um conjunto de protocolos seja rigorosamente cumprido”, disse o prefeito.

Ele lembrou também que, recentemente, a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro emitiu uma nota técnica onde reforça a importância de se ter um planejamento para a retomada gradativa e responsável.

“A regulação do Ensino Médio cabe ao Estado, entretanto Niterói tem se destacado por ter protocolos muito bem estruturados. Integramos os vários saberes: da ciência, da epidemiologia, estatística, psicologia, pedagogia, economia, sociologia e a pediatria para desenvolver um caminho seguro que evite o comprometimento do aprendizado de crianças e adolescentes que estão tendo contato com a educação exclusivamente por meios eletrônicos".

No Plano de Transição Gradual para o Novo Normal, a retomada da Educação Infantil (alunos de 4 a 6 anos), Ensino Fundamental (6 a 14 anos) e Ensino Médio (de 14 a 17 anos) seria feita apenas quando a cidade chegasse no amarelo nível 1. Atualmente, a cidade está no estágio amarelo nível 2.

“Nossa preocupação é trabalhar um projeto piloto para que a gente não seja pego de surpresa quando chegarmos ao amarelo nível 1, estágio que estamos próximos de atingir”, analisa o prefeito. “É inaceitável discutirmos a retomada de bares e restaurantes e não discutirmos um plano de retomada da educação, com segurança e seriedade. E foi o que fizemos”.



O prefeito revelou ainda que a retomada das atividades de Educação Infantil, segmento onde os alunos têm mais dificuldade de usar máscaras e fazer distanciamento social, provavelmente, ficará apenas para o ano de 2021.

Protocolo de vigilância da saúde escolar – Para a retomada das atividades presenciais nas escolas do Ensino Médio, o projeto piloto prevê o cumprimento de uma série de protocolos. As unidades de ensino terão que manter a disponibilidade do sistema de educação à distância para as famílias que fizerem a opção de não enviar seus adolescentes para a escola. Será obrigatório um distanciamento de, pelo menos, um metro e meio entre as carteiras. Professores e funcionários com mais de 60 anos ou que apresentem comorbidades deverão seguir afastados das atividades presenciais.

As escolas deverão fornecer máscaras para professores, funcionários e alunos, além de providenciar a troca deste equipamento a cada duas horas. Será obrigatória a medição de temperatura na entrada das unidades de ensino, além da existência de tapetes sanitizantes e a disponibilização de álcool gel. A presença de agentes de desaglomeração é obrigatória. As escolas deverão manter portas e janelas abertas. Onde isso não for possível, será necessário redobrar a atenção com os protocolos de higiene e refrigeração do ambiente.

A íntegra da nota técnica da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro pode ser lida em http://soperj.com.br/direito-universal-a-educacao/.