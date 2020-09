Praia de Itaipu terá maior controle e fiscalização em seus acessos

Niterói - As atividades físicas individuais estão permitidas nas praias de Niterói das 6h às 12h30 e das 16h às 22h, com o cumprimento das medidas de distanciamento e uso de máscaras. A partir desta sexta-feira (18), serão implantadas barreiras mais rígidas nos acessos à Praia de Itaipu, na Região Oceânica. Nos fins de semana, os ônibus que fazem ponto final na praia, terão seus itinerários alterados e terminarão a viagem no trevo próximo ao Corpo de Bombeiros, na entrada do Engenho do Mato.

“De uma maneira geral, os niteroienses têm colaborado, usando máscaras, cumprindo o distanciamento e as medidas sanitárias. Infelizmente, não temos visto o cumprimento dos protocolos para prevenção do novo coronavírus na praia de Itaipu e por isso, a partir de amanhã [sexta], nós vamos ter o maior controle no acesso à praia. Não podemos permitir que aconteçam em Niterói cenas de aglomeração que estão acontecendo em outras cidades. Temos que manter o controle da pandemia e, ao mesmo tempo, retomar as atividades que são importantes para a vida das pessoas”, reforçou o prefeito.