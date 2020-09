Carnaval 2021 adiado em Niterói após do diálogo com representantes do setor

Niterói - Após a realização de uma reunião com a Associação das Escolas de Samba de Niterói, entidade que agrega os representantes de todas as agremiações carnavalescas do município, o prefeito Rodrigo Neves comunicou que as manifestações carnavalescas no próximo ano de 2021 informou que as festas do Carnaval 2021 na cidade, estão adiadas. A decisão foi tomada contando também com a intervenção do Gabinete de Crise e do Comitê Científico.

“O adiamento do Carnaval em Niterói foi uma decisão tomada através do diálogo, em conjunto com os representantes do setor. Todas as atividades com aglomerações de pessoas, como shows, não podem ocorrer até que tenhamos a vacina contra o novo coronavírus, que já tirou a vida de milhares pessoas no Brasil e no mundo”.

FIM DE ANO - Já foi anunciado que a festa de Réveillon será virtual e não terá queima de fogos. Com relação a celebração natalina, começará no fim de outubro com iluminação na cidade.



“Será algo tecnológico que vamos preparar as explosões. Sobre os tradicionais shows que a cidade todo ano oferece como atração também estamos definindo isso. Provavelmente o show será gravado, anteriormente, e não será transmissão ao vivo. Também estamos definindo dessa gravação acontecer em cima do MAC. Se definirmos isso realmente vamos montar um esquema especial de fechamento das ruas para evitar aglomerações, além de usarmos tecnologia para abafamento do som”, explicou o prefeito Rodrigo Neves.