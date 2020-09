MAC ganha iluminação especial para chamar atenção para o Alzheimer

Niterói - O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) recebeu iluminação na cor lilás, na última segunda-feira (21), para marcar o Dia Mundial para Conscientização da Doença de Alzheimer. A iluminação poderá ser vista todos os dias, a partir das 18h, até 27 de setembro.



A ação faz parte da campanha do site Alzheimerebook, que tem como foco principal combater o medo e os estigmas em torno de cuidadores que convivem com pessoas com Alzheimer e outras demências.



A Doença de Alzheimer é o exemplo mais comum entre os tipos de demência. Portanto, é fundamental falar e conhecer mais a respeito. A conscientização é a melhor ferramenta para combater o estigma.

Seu sintoma primário é a perda de memória recente, mas com a progressão, vão aparecendo outros sintomas como a perda de memória remota (ou seja, dos fatos mais antigos), bem como irritabilidade, falhas na linguagem, prejuízo na capacidade de se orientar no espaço e no tempo e nos casos mais graves, a perda da capacidade das tarefas cotidianas, resultando em completa dependência. A doença pode vir acompanhada também de depressão, ansiedade e apatia.



A Doença de Alzheimer é considerada uma das causas mais frequentes de demência não reversível, além dela existem outros tipos como a demência vascular, demência de corpos de Lewy e demência frontotemporal, cada uma destas com tratamentos e prognósticos diferentes.



Segundo a OMS, estima-se que, existam no mundo em torno de 50 milhões de pessoas com demência e apontam, que este número deverá triplicar nos próximos 30 anos.