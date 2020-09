Preso acusado de ameaçar funcionários de cemitério

Niterói - Um homem de 22 anos identificado como Kleber Carmo dos Santos foi preso após denúncias de que ele e um comparsa estariam ameaçando os funcionários do cemitério Parque da Colina, em Pendotiba.

Eles estavam em um campo que fica ao lado do cemitério. De acordo com as testemunhas, estariam armados e aparentando estar sob uso de algum tipo de substância.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e uma equipe do Destacamento de Policiamento Ostensivo (DOP) do Largo da Batalha foi para o local. Ao efetuar a prisão, foram encontrados 172 pinos de cocaína e um rádio transmissor.

Outro acusado conseguiu fugir.