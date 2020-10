Durante o período da campanha as equipes de saúde vão avaliar e atualizar, caso necessário, as cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes no faixa etária até os 15 anos Imagem Assessoria

Niterói - No último sábado (17), a Prefeitura de Niterói realizou o dia D de mobilização da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite, de nas Policlínicas Regionais, Unidades Básicas de Saúde e módulos do Programa Médico de Família, das 8h às 17h. Foram aplicadas cerca de 4 mil doses da imunização.



A campanha segue até dia 30 de outubro. O público-alvo são crianças na faixa etária de 01 a 04 anos 11 meses e 29 dias. A vacina é contraindicada para bebês menores de 6 meses de idade e pessoas com imunidade comprometida por conta de doença.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, falou da importância da vacinação.



“A vacinação é fundamental. Quem não conseguiu comparecer neste sábado pode procurar uma unidade de saúde de segunda a sexta-feira. É importante que os pais levem a Caderneta de Vacinação dos seus filhos para avaliação da situação vacinal”, orientou o secretário.



A terapeuta ocupacional, Maria do Carmo, levou sua filha Joana de 3 anos para receber a vacina na Policlínica Regional Sérgio Arouca e contou que sempre comparece às campanhas.



“Tenho muita preocupação em manter a caderneta da minha filha em dia. Gosto dessa iniciativa da prefeitura em fazer o dia D, pois assim quem não consegue levar seu filho durante a semana, aproveita o sábado”, contou.



Atualização da caderneta - Durante o período da campanha as equipes de saúde vão avaliar e atualizar, caso necessário, as cadernetas de vacinação das crianças e adolescentes no faixa etária até os 15 anos.



Testagem rápida para Sífilis - Neste sábado também é celebrado o Dia Nacional de Combate à Sifílis. As unidades de saúde realizaram testagem rápida para a doença e ação educativa.



No próximo dia 20 será realizado o 10º Encontro Municipal sobre Sífilis, virtualmente, com o tema: Sífilis: potencialidades e desafios na linha de cuidado.