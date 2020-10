A distribuição vai acontecer em dois polos específicos, Caminho Niemeyer e Escola Portugal Pequeno, das 9h às 17h Imagem Internet

Por O Dia

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai entregar cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade e risco social já cadastradas e que a primeira letra do nome do responsável seja de K a Z, entre os dias 20 e 23 de outubro. Têm direito as famílias que não foram beneficiadas por nenhum dos programas de mitigação dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A distribuição vai acontecer em dois polos específicos, Caminho Niemeyer e Escola Portugal Pequeno, das 9h às 17h.



Para evitar aglomeração, confira a lista com data e local de cada beneficiário, disponível no portal da Transparência: http://portais.niteroi.rj.gov.br/portal-da-transparencia/img/Cestaset.pdf



Os beneficiários estão aptos a buscar a cesta de acordo com a primeira letra do nome, seguindo a ordem: terça-feira (20) nomes iniciados com a Letra K até a Letra N; quarta-feira (21) para nomes iniciados com a Letra O até a Letra Z. Já a quinta (22) e sexta (23) estão reservadas para a repescagem das famílias que não pegaram na semana passada.



Endereços:



Escola Municipal Portugal Neves: Rua Quatorze, s/n - Piratininga



Caminho Niemeyer: R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n - Centro, Niterói