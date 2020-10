Niterói tem hoje sete unidades de conservação e no próximo dia 26 realiza audiência pública para a criação de uma nova área no Baldeador Imagem Divulgação

Por MH

Niterói - Uma das principais trilhas de Niterói, a Travessia Tupinambá, que integra a Rota de Darwin, recebeu neste domingo (18), um reforço na sinalização. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade remarcou um trecho de 4,6 quilômetros entre São Francisco e Cafubá, no Parque da Cidade, durante a atividade nacional "Um dia no Parque". Niterói tem hoje sete unidades de conservação e no próximo dia 26 realiza audiência pública para a criação de uma nova área no Baldeador.



“Niterói é uma cidade que vem se destacando na preservação e cuidados com o meio ambiente. Estamos sempre buscando alternativas e envolvidos nos trabalhos pelo bem de nossos espaços e ecossistema, com políticas ambientais sérias que protejam nossa fauna e flora”, explica o secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Eurico Toledo.



Esse ano o evento foi realizado por 155 unidades de conservação do País em comemoração aos 20 anos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). A atividade, que acontece desde 2018 e está na 3ª edição, é a maior ação de mobilização e engajamento pelas Unidades de Conservação.



“Esse ano a ação Um Dia no Parque foi diferente devido a pandemia. Nós não estimulamos atividades presenciais com muitas pessoas, respeitando as restrições sanitárias. A Rede Brasileira de Trilhas, da qual a Rota Darwin e o Parque Natural Municipal de Niterói fazem parte, foi parceira oficial da campanha. Nós organizamos ações de sinalização, manejo, e limpeza de trilhas em mais de 40 áreas em todo o Brasil. Para nós foi uma grande alegria contar com a participação da equipe da SMARHS de Niterói. Nós acreditamos que ações desse tipo são fundamentais para aproximar a sociedade das nossas áreas explicou”, Felipe Zanusso, diretor da Rede Brasileira de Trilhas.

Novo parque em Niterói – A audiência pública para a criação do Parque Natural Municipal Floresta do Baldeador, com uma área de 70 hectares, próximo ao Morro do Castro, será realizada no próximo dia 26, de forma on-line e presencial. No site da Secretaria (www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/) podem ser encontrados o estudo técnico e o link de transmissão da consulta (https://www.youtube.com/watch?v=vEh8vtFDGO8). A consulta presencial ocorrerá na Escola Municipal João Brazil (Estrada Bento Pestanas, s/nº, bairro Baldeador), às 10h. Mais informações pelo e-mail areasverdes.pmn@gmail.com.



A Secretaria de Meio Ambiente destaca que a criação do parque, além de ser um instrumento de mitigação dos conflitos existentes, é uma ferramenta capaz de potencializar os mais diversos atributos ambientais e turísticos que esta área apresenta, promovendo o surgimento de um novo ponto de visitação e oferecendo, principalmente para os moradores da Região Norte, uma alternativa de lazer e recreação. Dentre as oportunidades, podem ser destacadas: o estímulo à prática de trilhas em associação à preservação do entorno; o fomento de pesquisas científicas e educação ambiental; ampliação de corredores verdes que conectem os fragmentos florestais do Morro do Castro com a APA do Engenho Pequeno no município de São Gonçalo, além de contemplação da natureza.



A criação do Parque tem ainda o objetivo de proteger o importante patrimônio natural do município e contribuirá na ampliação da cobertura vegetal através de projetos de reflorestamento. Outro fator positivo baseia-se na possibilidade de expansão de oportunidades de geração de empregos para a população residente do entorno da unidade de conservação.