Funcionários participarão de treinamentos Imagem Internet

Por O Dia

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai autorizar a reabertura de cinemas e atividades do setor audiovisual a partir do dia 29. Os estabelecimentos deverão cumprir um protocolo de combate à Covid-19 definido pelas autoridades sanitárias e os funcionários devem participar de treinamentos sobre as novas regras.



"Como resultado do esforço coletivo da sociedade e da Prefeitura no combate ao coronavírus, estamos com a pandemia sob controle na cidade e será possível retomar essa atividade econômica. O setor audiovisual já está aberto na maioria das cidades da Região Metropolitana do Rio, mas em Niterói continuava fechado há oito meses", explicou o prefeito Rodrigo Neves em pronunciamento nas redes sociais da Prefeitura, na última segunda (19). "A partir do dia 29 de outubro o setor audiovisual vai retomar suas atividades com muita responsabilidade, seguindo um conjunto de protocolos rigorosos definidos pelas autoridades sanitárias".



Niterói tem 13.242 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 13.925 casos confirmados da doença e 136 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria. O município registra 457 óbitos.



"Nossos agentes públicos vão continuar orientando e fiscalizando, mas é fundamental que cada um faça a sua parte. Reforçamos a orientação de que os estabelecimentos perseverem nos protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias. Nós só estamos mantendo a pandemia sob controle porque a grande maioria dos cidadãos niteroienses e dos estabelecimentos estão fazendo a sua parte", destacou o prefeito.



Rodrigo Neves lembrou que no dia 18 foi comemorado o dia do médico e agradeceu a todos os profissionais de saúde, em especial os médicos e agentes comunitários de saúde de Niterói, pela dedicação na luta contra o novo coronavírus.