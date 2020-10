Prefeitável se comprometeu a implantar ações de apoio à retomada econômica da cidade, gerando emprego e renda Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 10:55 | Atualizado 21/10/2020 13:11

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói Axel Grael (PDT), da coligação União por Niterói, caminhou na última terça-feira (20) pela Avenida Ruy Barbosa, em São Francisco, onde conversou com a população sobre seus principais compromissos de governo.



Durante a caminhada, que seguiu os protocolos de distanciamento social, Grael falou sobre as conquistas de Niterói durante a gestão do prefeito Rodrigo Neves, de quem tem o apoio, e sobre a atuação da prefeitura durante a pandemia da Covid-19.



"Fizemos um esforço muito grande pra ajudar as pessoas a superarem essa crise provocada pela pandemia, que pegou todos nós de surpresa. Estruturamos o Renda Básica para ajudar 50 mil famílias, fazendo a economia da cidade girar. Criamos o Empresa Cidadã para ajudar a honrar as folhas de pagamento, salvando cerca de 20 mil empregos. Com o Supera Mais, pagamos os juros dos empréstimos para as empresas terem capital de giro. Niterói vai ter muito mais força para se recuperar quando tudo isso passar", disse Grael.



O candidato se comprometeu a implantar ações de apoio à retomada econômica da cidade, gerando emprego e renda.



"A retomada da economia é uma prioridade na pós-pandemia, porque precisamos criar empregos. Nesse sentido, vamos estimular dois setores principais, o da construção civil e o comércio, porque são os que mais geram postos de trabalho", citou Axel sobre o Plano de Retomada Econômica, que ainda inclui o desenvolvimento de outras vocações econômicas de Niterói, como o setor naval.



No início da tarde, Grael seguiu para um almoço com apoiadores no Fonseca, na Zona Norte, onde também fez gravações para o programa eleitoral.