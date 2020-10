Deuler da Rocha em conversa com eleitores Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 11:01 | Atualizado 21/10/2020 11:34

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói pelo Partido Social Liberal (PSL) Deuler da Rocha, esteve na tarde de ontem (20) realizando reuniões e caminhadas no bairro da Ilha da Conceição. Acompanhado do seu vice na chapa, Alexandre Ceotto (Republicanos), Deuler explicou que pretende estender o período do efetivo do programa Niterói Presente por 24 horas.



"Sempre falo que temos que mudar o nome "Niterói Presente" em "Niterói Onipresente". A violência não dorme nunca. Hoje em dia temos tecnologia eficiente, de ponta, para gerir essa questão. Poderíamos usar a mesma tecnologia de Berlim (na Alemanha), com menos contingente, de forma inteligente. Temos que ter atenção também a quem fica atrás do monitor, que é fundamental e tem que ser bem treinado. Se a cidade não para, a segurança não pode parar", enfatizou Deuler.



À noite, o candidato participou de um programa na rádio 40 graus, na internet.

Imprensa 33 Business ter., 20 de out. 19:29 (há 15 horas) para jornalismo , ezequiel.manhaes , plantaoenfoco , pautaoflu , jeff.lemos , matheusmesquita50 , danielalves.silva.29 , macedosoares.atribuna , Irma , portalladodeca , vinicius1973 , giovanni.mourao , leonardo.sodre , ruymachadojunior , jornaltodapalavra , Gilson , berenice , aline.macedo , aseguirniteroi , mim , ricardo.schott , marcela.freitas1