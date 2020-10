Em conversa com eleitores e apoiadores Juliana disse que é urgente a reestruturação administrativa da prefeitura Imagem Assessoria

Publicado 21/10/2020 11:06 | Atualizado 21/10/2020 13:08

Niterói - A candidata a prefeita de Niterói pelo partido NOVO, 30, Juliana Benício, percorreu a Ilha de Conceição, Bairro de Fátima e Pé Pequeno, acompanhada da equipe de campanha e de candidatos e vereador.



Com aproximadamente 6 mil e 500 habitantes, a Ilha da Conceição foi o bairro onde a candidata foi mais requisitada.

- As pessoas não escondem a indignação com promessas não cumpridas ao longo de muitos anos. A Ilha da Conceição exprime claramente o conceito de velha e má política que tanto combatemos, bem como o continuísmo, a falta de alternância. Fiz questão de medir com uma trena a largura de muitos trechos de calçadas, por exemplo. Tem 33 centímetros. Um cadeirante não passa, nem uma pessoa com carrinho de criança. Um modesto exemplo da falta de cuidados básicos.

Em seguida a candidata caminhou pelo Bairro de Fátima e Pé Pequeno onde a principal reivindicação dos moradores é de mais segurança e problemas ligados a ordem pública.



Em conversa com eleitores e apoiadores Juliana disse que é urgente a reestruturação administrativa da prefeitura:

- A casa está totalmente desarrumada e para organizar é imperativo que se faça uma reestruturação administrativa. A atual estrutura da conta com inacreditáveis 23 secretarias, 15 administrações regionais e oito órgãos de administração indireta. A nossa proposta reduzir o número de secretarias para 15, extinguir as 15 administrações regionais e reduzir a administração indireta para 6. Emusa e Neltur serão extintas.

Juliana Benício lembrou da importância crucial de uma renovação radical na Câmara dos Vereadores.

- Niterói precisa e merece uma Câmara renovada, oxigenada, que dê prioridade a população. O nosso partido durante muitos meses submeteu os candidatos a vereador a um duro e rígido processo de seleção. Só temos ficha limpa em nosso grupo, todos com excelente formação, caráter, espírito público que serão fundamentais para o sucesso do nosso mandato. Os nomes estão no site https://candidatos.novo.org.br/