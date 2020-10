No encontro, Felipe ressaltou a importância da valorização de instituições sociais como a Andef, a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (Apada), Associação de Pais dos Excepcionais (Apae) e a Pestalozzi, referências em todo o Brasil Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 21/10/2020 11:20 | Atualizado 21/10/2020 13:07

Niterói - O candidato a prefeito de Niterói pelo PSD, Felipe Peixoto, abriu a agenda de campanha na manhã da última terça-feira, 20/10, com a visita à Associação Niteroiense de Deficientes Físicos (Andef), no Rio do Ouro, onde foi recebido pelo presidente da instituição, Washington Mendes. No encontro, Felipe reafirmou seu compromisso com as pessoas com deficiência (PcD), destacou alguns dos muitos projetos de acessibilidade previstos para toda a cidade e anunciou parcerias que quer firmar com a Andef para a contratação de mão-de-obra com foco na inclusão social.



A parceria com a prefeitura anunciada por Felipe foi muito bem recebida por Mendes.



- Nós ficamos muito felizes com o reconhecimento que o Felipe dá pra gente. Há muito tempo ele luta por nossa causa e foi um dos primeiros políticos a propor parcerias – afirma Washington.



No encontro, Felipe ressaltou a importância da valorização de instituições sociais como a Andef, a Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (Apada), Associação de Pais dos Excepcionais (Apae) e a Pestalozzi, referências em todo o Brasil. Felipe garante que o seu governo vai buscar sempre atender as instituições que fazem um trabalho sério, visando manter esse compromisso tão importante para a população.



– Niterói é uma cidade privilegiada por ter tantas instituições voltadas a pessoas com deficiência. Já estive aqui diversas vezes e é uma grande satisfação poder retornar para reforçar a parceria que sempre tive com a Andef, desde meus tempos de deputado. A gente veio aqui para reforçar nosso compromisso com as pessoas com deficiência. Fico muito satisfeito em ter essa parceria com uma instituição tão séria, como a Andef. Nossa ideia é propor parcerias também no âmbito esportivo e promover cidadania e melhoria na qualidade de vida desses trabalhadores - adiantou Felipe Peixoto.





Outras propostas:



- Implementação de “Ruas Completas” agregando ações integradas de acessibilidade, arborização, mobiliário, pavimentação, calçamento, iluminação, sinalização e posteamento, de forma 74 padronizada, mas respeitando as particularidades e potencialidades de cada região e as consultas participativas;



- Fiscalização da legislação de acessibilidade em espaços públicos e privados.



- Promoção da acessibilidade do esporte e lazer as pessoas com deficiência, criando acesso facilitado às praias, praças e equipamentos esportivos.