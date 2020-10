Por O Dia

Niterói - Cem animais, entre cães e gatos, foram castrados gratuitamente no bairro do Caramujo, o primeiro de Niterói a receber o Castramóvel. O veículo, totalmente equipado, percorrerá diversos bairros da cidade, ficando 15 dias em cada local, e atenderá famílias de baixa renda. A próxima parada do equipamento, administrado pelo Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD), da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, será o Engenho do Mato, a partir do dia 28. As inscrições para a castração dos bichinhos de estimação deverão ser feitas neste sábado (24), a partir das 8h, na Associação de moradores do bairro na rua Irene Lopes Sodré s/n, Praça do Engenho do Mato.



“Não temos dúvida de que no primeiro bairro atendido pelo Castramóvel o trabalho foi cumprido dentro de todas as expectativas e com muito sucesso. Continuaremos a percorrer os bairros de acordo com o mapeamento que fizemos e atendendo a esse perfil de moradores de baixa renda”, afirmou Eurico Toledo, secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade. “Além de outras ações educativas, esse é um serviço fundamental para a população, e principalmente para os animais. A iniciativa permite ampliar o trabalho e as políticas públicas de proteção animal da Prefeitura de Niterói com base na lei federal 13.426/2017 que incentiva esse tipo de prática para proteção dos animais e controle de crias”, ressaltou.



Para agendar a castração do animal de estimação, o tutor deverá se cadastrar neste sábado com o CPF, RG e comprovante de residência. O animal precisa ter mais do que quatro meses e menos do que seis anos; ter menos de 20 quilos; não ser obeso ou extremamente magro; não ser braquiocefálico (cães das raças Pug, Buldogue, Shitzu ou Boxer). Também não será realizada castração em gatos persas ou de raças exóticas.



Segundo o coordenador de Proteção Animal da Prefeitura de Niterói, Marcelo Pereira, o serviço é voltado para pessoas de baixa renda que desejam realizar a castração de seus animais.



“A exemplo do que fizemos no bairro do Caramujo, vamos atender com hora marcada, sem aglomeração e seguindo todos os protocolos sanitários. Além da castração, fizemos um trabalho de conscientização e educação para proteção animal e vamos proceder assim em todos os bairros onde o Castramóvel estiver, com distribuição de cartilhas. Consideramos isso um grande avanço”, explica Marcelo.



Após os procedimentos, os animais são medicados e liberados para se recuperarem em casa. O Castramóvel conta com sala de preparação, de cirurgia e pós-cirurgia, para atender da melhor forma todos os animais. A equipe é composta por quatro veterinários, um anestesista e técnicos. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O projeto conta com a parceria da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF).