O Niterói Supera é realizado em parceria com o Banco do Brasil Imagem Internet

Por O Dia

Niterói - A Prefeitura de Niterói ultrapassou a marca de R$ 35 milhões em empréstimos concedidos nos programas de crédito Niterói Supera e Supera Mais, beneficiando centenas de micro e pequenas empresas da cidade. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26) pelo prefeito Rodrigo Neves em pronunciamento nas redes sociais.



O Niterói Supera é realizado em parceria com o Banco do Brasil. Nele os empresários podem obter crédito com juro zero, carência de seis meses e prazo para pagamento de até 36 vezes. Já o Supera Mais foi desenvolvido em parceria com a AgeRio para atender micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Os juros serão assumidos pela Prefeitura de Niterói, e o tomador do empréstimo terá carência de até 10 meses para iniciar os pagamentos e possibilidade de quitação em até 36 vezes.



“Somente hoje foram assinados 17 contratos de crédito do programa Supera Mais, que é uma iniciativa inédita e fundamental para o capital de giro das pequenas empresas”, afirmou o prefeito. Ele destacou ainda que o repasse para as empresas inscritas no programa Empresa Cidadã 1 será feito no dia 4 de novembro. Já o pagamento do Empresa Cidadã 2 acontecerá no dia 6 de novembro.



“Esse apoio da Prefeitura de Niterói está preservando mais de 11 mil empregos e permitindo que a retomada da economia da cidade aconteça com mais força e mais rapidez do que em outros municípios brasileiros”, ressaltou Rodrigo Neves.