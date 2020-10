Cidade conta com 9 nomes entre figuras conhecidas e estreantes Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 08:17 | Atualizado 28/10/2020 17:38

Niterói - Prefeitáveis seguem tentando convencer a população de que suas propostas são as melhores para a cidade.

O candidato a prefeito de Niterói pelo Partido Social Liberal (PSL), Deuler da Rocha, realizou filmagens em Itaipu, na Região Oceânica, para seu programa no horário eleitoral. Concedeu também entrevista para equipe de reportagem de uma imprensa local. No início da noite, participou de conversa virtual com alunos da Universidade Salgado de Oliveira (Universo), onde respondeu perguntas de alunos do curso de Comunicação Social.

Felipe Peixoto (PSD), começou a agenda com a assinatura de mais um termo de compromisso. Desta vez a carta foi a Pró-Vida, do Movimento Nacional Brasil sem Aborto, assinada com a Rede Nacional em Defesa da Vida e Família. Para demonstrar seu comprometimento com a causa, o prefeitável entregou o documento ao arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, em encontro na própria sede da Arquidiocese, em Icaraí. Na ocasião, Felipe falou das políticas públicas de apoio à família e à mulher incluídas em seu Programa de Governo disponível no site felipepeixoto.com.br, entregou cópia da carta Pró-Vida e lembrou da sua luta em defesa da vida humana com projetos que aprovou na Câmara de Vereadores voltados à área. Um deles é a Lei Municipal N° 2812/11, que instituiu o Dia do Nascituro. Além dos conteúdos dos documentos, a agenda foi pautada por temas como as propostas do Plano de Governo da coligação Niterói Primeiro para as comunidades e o firmamento de compromissos de Felipe com as obras sociais da Igreja, fundamentais para Niterói. O prefeitável aproveitou para detalhar algumas das políticas públicas de apoio à família e à mulher, especialmente durante o período gestacional e na primeira fase da infância, ressaltando que se opõe a toda e qualquer ação governamental nos âmbitos municipal, estadual e federal que tenha como objetivo promover o aborto.

Allan Lyra (PTC) encontrou com o Deputado Estadual Márcio Gualberto em uma audiência com o Arcebispo de Niterói, Dom José Francisco, oportunidade que teve para expor seus planos para o governo e pedir sua benção para a candidatura. À tarde, Allan fez panfletagem no Largo da Batalha, e aproveitou para conversar com comerciantes locais.

Pelo partido NOVO, Juliana Benício, reuniu-se com 170 guardas municipais de Niterói que, segundo ela, fizeram uma série de reivindicações. Ela disse que focará seus esforços em capacitar e valorizar a Guarda Civil Municipal subutilizada devido à incapacidade da prefeitura em coordenar seu próprio quadro e, consequentemente, de garantir a segurança na cidade município. Destacou ainda que, eleita prefeita, vai fortalecer a atuação da Guarda Municipal com capacitação, recursos materiais, tecnologias modernas, melhoria contínua do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), melhoria dos processos de gestão, ampliação da atuação integrada com outros órgãos municipais, estaduais e federais.

O tema Saúde da Mulher dominou a agenda de Flavio Serafini (PSOL). Ele esteve na Maternidade Alzira Reis, em Charitas, ao lado das candidatas a vereadoras Benny Briolli e Carol Leite e de lá fez uma live no Instagram, junto com Regina Bienenstein, também candidata, tratando dos problemas encontrados. Segundo o candidato, a unidade é uma das poucas da rede pública da cidade que oferece o procedimento de parto e só atende baixo risco, o que acaba sobrecarregando outros hospitais, como o Azevedo Lima, por exemplo. De acordo com Serafini, a questão do acesso das mulheres aos serviços públicos especializados de saúde é um problema em Niterói, e a área de saúde da mulher deixa a desejar no que se refere à oferta de unidades para realização de parto, à distribuição de contraceptivos, à divulgação de informações relevantes. O município conta com uma clínica de especialidades na área, que é a Malu Sampaio, no Centro, que há anos sofre com o sucateamento e subfinanciamento para seu funcionamento pleno.

O PSTU lançou o até então candidato a vice-prefeito, Sérgio Perdigão, para substituir Danielle Bornia. Professor da rede pública estadual, Perdigão é dirigente licenciado do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE-RJ).

Em entrevista para o Jornal A Tribuna, Tuninho Fares (Democracia Cristã) que estreia no meio político e concorre pela primeira vez a prefeito de Niterói, diz que se sente preparado para o cargo máximo do Executivo niteroiense por conhecer a cidade como a palma de sua mão, incluindo potencialidades e deficiências, e que pretende colocar as pessoas certas nos cargos que tenham capacidade de executar, além de exigir que todos cumpram suas metas administrativas.

