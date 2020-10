Para garantia do protocolo de distanciamento, e a devida organização do espaço, deverá ser destinado agentes de desaglomeração específicos nas filas de entrada e bilheterias Imagem Internet

Niterói - A partir de quinta-feira (29), Niterói terá a reabertura dos cinemas e retomada de atividades do setor audiovisual. Os setores estão fechados desde o início da pandemia do novo coronavírus e vão seguir os protocolos definido pelas autoridades sanitárias. As medidas levam em consideração a avaliação de risco como: intensidade e número de contatos e o potencial de modificação e de adaptação da atividade para reduzir os riscos de transmissão.



O constante monitoramento da evolução da pandemia em Niterói, a partir dos indicadores do Plano de Transição para o Novo Normal, permite a retomada de algumas atividades de forma gradual ou total com a orientação e ordenamento dos setores sociais e produtivos.



"Como resultado do esforço coletivo da sociedade e da Prefeitura no combate ao coronavírus, estamos com a pandemia sob controle na cidade e será possível retomar essa atividade econômica. O setor audiovisual já está aberto na maioria das cidades da Região Metropolitana do Rio, mas em Niterói continuava fechado há oito meses", explicou o prefeito Rodrigo Neves em pronunciamento nas redes sociais da Prefeitura, na última semana (19). "A partir do dia 29 de outubro o setor audiovisual vai retomar suas atividades com muita responsabilidade, seguindo um conjunto de protocolos rigorosos definidos pelas autoridades sanitárias".



Para a reabertura dos cinemas, é necessário cuidados extras à adequação das instalações – áreas de atendimento, foyer, salas de exibição, corredores e banheiros – para uso do público, além de monitoramento dos funcionários em relação a saúde e contato com possíveis suspeitos da Covid-19. O responsável deverá monitorar e acompanhar o estado de saúde de cada um dos funcionários.



Dentre os procedimentos que deverão ser aplicados ao público estão a medição de temperatura (quando não estiver dentro de estabelecimentos que já fazem esse procedimento), tapetes sanitizantes, incentivo ao pagamento por meios eletrônicos e até a compra de ingressos pela internet. O estabelecimento deve garantir o distanciamento nas filas com marcação no chão, e dentro das salas a capacidade é de 30% do total enquanto permanecer o nível Amarelo 2 e 50% no estágio Amarelo 1, garantindo o distanciamento social entre os clientes mínimo de 1 metro, além de higienizar e sanitizar constantemente todos os equipamentos e acessórios que são de contato manual dos clientes e colaboradores, como: pin pad, mouse e balcões, a cada cliente.



O uso da máscara é de responsabilidade de todos, funcionários e público deverão usar o equipamento a todo instante. Além disso, o estabelecimento deve disponibilizar álcool em gel para funcionários e clientes em locais visíveis e acessíveis. Para garantia do protocolo de distanciamento, e a devida organização do espaço, deverá ser destinado agentes de desaglomeração específicos nas filas de entrada e bilheterias.



As bombonieres terão protocolos semelhantes. O consumo será permitido apenas quando o cliente estiver em seu local marcado dentro da sala de cinema. Após o término de cada sessão, o estabelecimento precisa fazer a higienização e sanitização das poltronas, corrimãos, puxadores de portas ou qualquer outra superfície de contato. Também há protocolos para limpeza dos banheiros. É de responsabilidade do estabelecimento assegurar a utilização de EPIs para equipe de limpeza, máscara facial, escudo facial ou “face shield”, luvas descartáveis e avental impermeável e aumentar o intervalo entre sessões para garantir a higienização adequada das salas.



Horário ampliado – Lanchonetes, cafeterias e padarias terão seus horários ampliados a partir desta terça (27) e poderão funcionar até 0h nos dias de semana e até as 2h nas sextas-feiras, sábados e na véspera dos feriados de acordo com o decreto 13.791/2020 publicado no Diário Oficial do município.