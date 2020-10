Por O Dia

Publicado 29/10/2020 00:00 | Atualizado 29/10/2020 09:52

Os cinemas e as atividades audiovisuais de Niterói já podem voltar a funcionar a partir de hoje. O setor estava com o serviço paralisado desde março, com o início da pandemia e as medidas para evitar a disseminação da Covid-19. A determinação leva em consideração a avaliação de risco como intensidade e número de contatos e o potencial de modificação e de adaptação da atividade para reduzir os riscos de transmissão.

Segundo a prefeitura, para a reabertura dos cinemas, são necessários cuidados extras à adequação das instalações como áreas de atendimento, foyer, salas de exibição, corredores e banheiros, para uso do público, além de monitoramento dos funcionários em relação a saúde e contato com possíveis casos suspeitos da covid-19. O responsável deverá monitorar e acompanhar o estado de saúde de cada um dos funcionários.

Para a retomada, será obrigatório realizar medição de temperatura, quando não estiver dentro de estabelecimentos que já fazem esse procedimento; tapetes sanitizantes, incentivo ao pagamento por meios eletrônicos e até a compra de ingressos pela internet.

O estabelecimento deve garantir o distanciamento nas filas com marcação no chão, e dentro das salas a capacidade é de 30% do total enquanto permanecer o nível Amarelo 2 e 50% no estágio Amarelo 1, garantindo o distanciamento social entre os clientes mínimo de 1 metro, além de higienizar e sanitizar constantemente todos os equipamentos e acessórios que são de contato manual dos clientes e colaboradores, como pin pad, mouse e balcões, a cada cliente.

O uso de máscara é obrigatório para clientes e funcionários. Além disso, o estabelecimento deve disponibilizar álcool em gel para funcionários e clientes em locais visíveis e acessíveis. Para garantia do protocolo de distanciamento, e a devida organização do espaço, deverá ser destinado agentes de desaglomeração específicos nas filas de entrada e bilheterias.

"Como resultado do esforço coletivo da sociedade e da prefeitura no combate ao coronavírus, estamos com a pandemia sob controle na cidade e será possível retomar essa atividade econômica. O setor audiovisual já está aberto na maioria das cidades da Região Metropolitana do Rio, mas em Niterói continuava fechado há oito meses", explicou o prefeito Rodrigo Neves, em pronunciamento nas redes sociais.

As bombonieres terão protocolos semelhantes e o consumo será permitido apenas quando o cliente estiver em seu local marcado dentro da sala de cinema. Após o término de cada sessão, o estabelecimento precisa fazer a higienização e sanitização das poltronas, corrimãos, puxadores de portas ou qualquer outra superfície de contato.

Também há protocolos para limpeza dos banheiros. O estabelecimento deve assegurar a utilização de EPIs para equipe de limpeza, máscara facial, "face shield", luvas descartáveis e avental impermeável e aumentar o intervalo entre sessões para garantir a higienização adequada das salas.

"A partir do dia 29 de outubro o setor audiovisual vai retomar suas atividades com muita responsabilidade, seguindo um conjunto de protocolos rigorosos definidos pelas autoridades sanitárias", completou o prefeito Rodrigo Neves.





Festival Indie terá primeira edição online

Por conta da pandemia de covid-19, o festival Indie vai realizar sua primeira edição online, entre os dias 4 e 11 de novembro, levando 35 filmes, de 16 países aos espectadores virtuais. O festival vai exibir para todo o país, longas e curtas-metragens, em 43 sessões.



Durante os oito dias do festival as sessões começarão a partir das 15h, todas gratuitas, e o site terá cerca de 8 horas diárias de cinema. Os filmes terão sessões e limites de visualizações e espectadores, que variam de 200 a 800 por sessão. Fora do horário das sessões ou alcançando o limite de views, os filmes ficam indisponíveis.



A programação foi dividida em mostra competitiva e sessões informativas. Pela primeira vez em 19 edições, o Indie realiza uma mostra competitiva. Foram selecionados 8 filmes, em que latinos e asiáticos dominam o programa. Há realizações de diretores veteranos e estreantes, documentários e ficções.



Na seção Première, 9 filmes em pré-estreia. O projeto propõe sessões únicas de filmes inéditos do circuito que tiveram seus lançamentos interrompidos pela pandemia. Para a Sessão Especial, o festival convidou o diretor tailandês Apichatpong Weerasethakul para escolher uma das suas obras para o festival online.



Seis curtas nacionais e internacionais foram escolhidos exclusivamente para a versão online do Indie e estão no programa Sessão Fluxus. O programa exibe produções do Irã, Brasil, Suíça, Índia, Estados Unidos e Alemanha.