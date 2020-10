É preciso cuidado extra para cumprir o ritual de ir até os cemitérios levar flores para depositar nas lápides em memória dos que se foram Imagem Internet

Por O Dia

Niterói - A Prefeitura de Niterói definiu o esquema de funcionamento dos cemitérios públicos da cidade no Dia de Finados, que ocorre na próxima segunda-feira (02). Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito Rodrigo Neves informou que haverá medição de temperatura na entrada, disponibilização de álcool em gel para os visitantes e protocolos de higiene e distanciamento social para garantir a segurança de todos. Todos os funcionários também vão usar equipamentos de proteção individual (EPI).



“Foi feito um planejamento conjunto das secretarias de Saúde, Obras e Conservação e Serviços para receber as famílias que comparecerão aos cemitérios públicos de Niterói no próximo dia 2”, informou o prefeito Rodrigo Neves. “Todas as equipes já foram orientadas para realizar a medição de temperatura e disponibilizar álcool em gel para o acolhimento dessas famílias. Niterói tem sido um exemplo internacional no controle da pandemia. E isso se deve às ações da Prefeitura de Niterói, mas também à responsabilidade dos cidadãos, que estão perseverando nas medidas de higiene e distanciamento social. Estamos vendo que a Europa está enfrentando uma segunda onda da doença e é importante que nós não relaxemos nas medidas de prevenção ao coronavírus”.