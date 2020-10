As medidas incluem alterações e interdições nas vias do entorno dos cemitérios Maruí, no Barreto, São Lázaro, em Itaipu, São Francisco Xavier, em Charitas, e Parque da Colina, em Pendotiba Imagem Internet

Por O Dia

Niterói - A NitTrans preparou ações de ordenamento de trânsito nas áreas próximas aos cemitérios para o Dia de Finados, nesta segunda (2). As medidas incluem alterações e interdições nas vias do entorno dos cemitérios Maruí, no Barreto, São Lázaro, em Itaipu, São Francisco Xavier, em Charitas, e Parque da Colina, em Pendotiba. A operação visa ordenar o fluxo e estacionamento de veículos nestas áreas.



No Barreto, será proibido parar e estacionar na Rua Galvão, a partir da meia-noite até as 18h da segunda-feira. Além disso, esta via sofrerá uma inversão de mão e passará a circular, no regime de mão única, no sentido da Rua General Castrioto para a Rua Doutor Luiz Palmier, das 5h às 18h. A Travessa Valença e a Rua General Castrioto, no trecho entre a Rua Galvão e Maurício de Abreu, serão interditadas das 5h às 18h, do dia 2 de novembro.



Os ônibus que saem do Centro e passam pela bifurcação da Rua Benjamin Constant na altura do clube Tio Sam serão desviados para a Rua Presidente Craveiro Lopes e Doutor Luiz Palmier para que assim possam acessar a rua Doutor March, no horário entre 5h e 18h do feriado.



Com o objetivo de organizar o acesso aos cemitérios São Francisco Xavier e São Lázaro, a NitTrans irá auxiliar a travessia de pedestres e intensificar a fiscalização nas principais vias de acesso a estes locais, a Avenida Prefeito Sílvio Picanço, em Charitas, e a Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Itaipu.



No Cantagalo, o retorno em frente ao cemitério Parque da Colina será interditado de acordo com a necessidade observada pelos agentes de trânsito entre 5h e 18h do dia 2.