Parque da Cidade e Campo de São Bento com mudanças no funcionamento para o fim de semana prolongado

Guardas municipais estão diariamente na entrada dos parques verificando a temperatura dos visitantes e disponibilizando álcool em gel na entrada Foto Douglas Macedo

Por O Dia

Niterói - Neste fim de semana prolongado por conta do feriado na segunda-feira (2), alguns parques públicos de Niterói terão mudanças no funcionamento. No Campo de São Bento, em Icaraí, os portões da Avenida Roberto Silveira e da Rua Gavião Peixoto estarão abertos com controle da Guarda Municipal. Atualmente, o horário de funcionamento do Campo de São Bento é de 7h às 18h, todos os dias da semana. É permitido passeio, caminhada, corrida, andar de bicicleta. Os brinquedos estão liberados para uso de acordo com os protocolos.



O Parque da Cidade, em São Francisco, funciona de terça a domingo, das 7 às 18 horas, mas nesta segunda-feira, por conta do feriado, estará aberto para visitação. É permitido caminhada, atividades físicas individuais e contemplação do pôr do sol. O voo livre solo de parapente está permitido de terça a sexta-feira e não estará liberado neste feriado. A pista de downhill permanece fechada. A área infantil foi liberada para o uso. O bistrô está funcionando.



O Horto do Fonseca, do Barreto e de Itaipu também estarão abertos, inclusive no feriado, das 7h às 18 horas. Nestes espaços está permitido caminhada, andar de bicicleta e o uso dos brinquedos. No Horto do Fonseca, o skatepark também está liberado.



A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa, enfatiza que guardas municipais estão diariamente na entrada dos parques verificando a temperatura dos visitantes e disponibilizando álcool em gel na entrada.



“Para o funcionamento dessas áreas públicas, estamos realizando todos os protocolos de segurança e distanciamento social determinados pelo Município. Vale lembrar que também é obrigatório o uso de máscara nos parques. É fundamental que a população colabore cumprimento os protocolos”, reforça Dayse Monassa.