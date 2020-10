A raiva é uma doença gravíssima que apresenta quase 100% de letalidade. No meio urbano ela pode ser transmitida principalmente por cães ou gatos Imagem Internet

Niterói - A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal chega neste sábado na Região Oceânica. Serão 12 postos abertos das 8h às 14h, espalhados pelos bairros do Engenho do Mato, Maravista, Várzea das Moças, Itaipu, Cafubá, Piratininga, Itacoatiara e Camboinhas. Também foi criado um posto de vacinação drive-thru no Caminho Niemeyer (atrás do terminal João Goulart), no Centro, e um posto no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), na Ponta da Areia. Podem ser vacinados cães e gatos, machos e fêmeas, a partir dos três meses de idade. A vacina é segura e não tem contraindicações.







A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói já imunizou cerca de 28 mil cães e gatos. Os moradores da Zona Norte, região de Pendotiba e da Zona Sul já puderam vacinar seus pets. A campanha se encerra neste sábado.







Os cães que serão imunizados devem ser conduzidos por coleiras, e os animais de grande porte, deverão ser levados também com focinheiras. Já os gatos devem ser levados em caixas de transporte ou dentro de algum tipo de bolsa, uma vez que eles se estressam facilmente e podem fugir e ferir as pessoas.







A pessoa que levar o cão ou gato para vacinar deve estar usando máscara, saber fazer a contenção e ter autoridade sobre o animal, pois isso é responsabilidade do condutor, cabendo ao vacinador apenas a aplicação da dose. Não é recomendável que crianças sozinhas conduzam animais para vacinar.







Raiva animal – A raiva é uma doença gravíssima que apresenta quase 100% de letalidade. No meio urbano ela pode ser transmitida principalmente por cães ou gatos. Até os anos 1980 ainda havia casos de raiva humana na cidade, transmitida por cães. A partir daí, quando foram instituídas as campanhas anuais de vacinação animal, ninguém mais morreu por essa doença no município.



Confira a relação dos postos de vacinação:



PMF ENGENHO DO MATO - Estrada Irene Lopes Sodré, s/nº - Engenho do Mato.



PMF MARAVISTA - Rua Astor da Costa Menezes, S/Nº - Maravista.



PMF VÁRZEA - Est. Velha de Maricá, s/n - Várzea das Moças.



PMF COLÔNIA - Praia de Itaipu – Colônia dos Pescadores.



PMF CAFUBÁ I - Av. Raul de Oliveira Rodrigues, S/Nº – Cafubá.



PMF CAFUBÁ II - Rua Vereador Luiz Erthal, Lt. 05, Qd. 69 – Cafubá.



PMF CAFUBÁ III - Rua Manoel Pacheco de Carvalho, 107 – Piratininga.



POLICLÍNICA REGIONAL DE PIRATININGA - R. Marcolino Gomes Candau, 111- Piratininga.



POLICLÍNICA REGIONAL DE ITAIPU - Est. Engenho do Mato, s/nº - Itaipu.



SOAMI – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ITACOATIARA- R. Matias Sandri, 134 – Itacoatiara.



SOPRECAM – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE CAMBOINHAS- R. Tab. Luís Lebreiro, 313 – Camboinhas.



VETMAR – Rua José Joaquim Pereira Caldas, 74 – Piratininga.



CCZ PONTA DAREIA – R. Coronel Miranda, nº 18 – Ponta D’Areia.



CAMINHO NIEMEYER - R. Jorn. Rogério Coelho Neto, s/n – Centro.





