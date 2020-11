Piso emborrachado no parquinho para as crianças Foto Berg Silva

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 18:33 | Atualizado 02/11/2020 18:36

Niterói - O Parque Prefeito Ferraz, conhecido como Campo de São Bento, em Icaraí, chega completamente repaginado para comemorar o aniversário da cidade, em 22 de novembro. Além da estreia do novo paisagismo, ganhará piso emborrachado no parquinho para as crianças de até cinco anos e um pergolado sobre o rio Icaraí onde será formada uma cobertura verde com flores. A outra novidade é uma sala de sementes coletadas no Parque, que será aberta à visitação. E tem, ainda, a abertura do ParCão em um espaço de mais de 100 metros quadrados.





“O piso de borracha que está sendo instalado no parquinho possui excelente absorção de impacto. Além disso, é antiderrapante e tem drenagem”, detalha a secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa. “Já o pergolado sobre o rio Icaraí terá uma cobertura com flores formando uma espécie de túnel verde. Será instalada uma tela de varanda e plantadas trepadeiras sete léguas”, conta.







Já a sala de sementes, que será aberta à visitação do público, funcionará no prédio da administração. Será um espaço destinado a coleta de sementes e matrizes de árvores do Campo de São Bento e da cidade. Com isso, além de ser uma atividade lúdica, será importante para pesquisas já que será criado um acervo. Lá vai constar também um censo florístico de todas as árvores do parque centenário.







ParCão – O novo ParCão, de acordo com Dayse Monassa, seguirá os mesmos moldes das unidades implantadas pela Prefeitura de Niterói no Horto do Fonseca, e nas praças do Jambeiro e do Vital Brazil. O espaço voltado para os pets será instalado no entorno do bambuzal, num dos recuos próximos ao Centro Cultural Paschoal Carlos Magno, ocupando uma área de mais de 100 metros quadrados. Para a abertura deste espaço no Campo, foi necessária a autorização do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural, já que o parque é um bem tombado municipal.



As intervenções realizadas pela Seconser para o novo paisagismo do Campo iniciaram em junho. Espécies como Hera roxa, Íris amarela, Singônio, Grama amendoim, Antúrio vermelho e Érica roxa estão dando novo colorido e formato aos canteiros. Todo o paisagismo foi baseado em sua flora original e aprovado pelo Conselho de Cultura, sendo elaborado de acordo com as normas determinadas pelo Departamento de Preservação do Patrimônio Cultural (DePAC).



“O objetivo é realizar um paisagismo que melhor se adapte às características românticas de 1908, ano em que o parque foi inaugurado. O parque tem paisagismo inspirado no romantismo inglês e reúne diversos canteiros de formas livres e sinuosas. O trabalho foi iniciado pela alameda central do parque, seguido dos canteiros que ficam visíveis para as ruas. São mais de 50 canteiros que vem sendo repaginados. Também estamos fazendo a troca de todos os cercamentos dos canteiros, além da poda de harmonização”, conta a secretária.







Revitalização – Quando completou 110 anos, em 2018, o Campo de São iniciou um processo de revitalização. O parque recebeu nova iluminação feita com lâmpadas de LED amarelo, com a substituição de 144 pontos de luz, e uma grande limpeza nos três lagos. Desde então, o principal jardim público urbano de Niterói, vem recebendo melhorias de acordo com o resultado de uma consulta pública que foi realizada no mesmo ano e contou com a participação popular para escolher quais os pontos deveriam ser priorizados.







De acordo com consulta pública, que teve quase 2.500 votos, os principais desejos da população foram mais um conjunto de banheiros, piso emborrachado nos brinquedos e bebedouros – iniciativas que também já estão sendo colocadas em prática. O conjunto de banheiros, por exemplo, está pronto e conta com fraldário, banheiro família/acessibilidade, masculino e feminino.