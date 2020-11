Prédio da Rua Pereira da Silva Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 07/11/2020 10:48 | Atualizado 07/11/2020 10:52

Niterói - As fortes chamas chamaram a atenção de quem passava pela Rua Pereira da Silva. O apartamento que fica no 12° andar do edifício de número 65 foi tomado pelas labaredas e muita fumaça.

Um cadeirante foi retirado as pressas pelos bombeiros.



Moradores do entorno do prédio acionaram o Corpo de Bombeiros por volta de 9h desse sábado (07) e os militares do 3º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM) de Niterói ainda estão no local.

Segundo informações dos bombeiros o fogo já foi controlado e ainda não tem informação se o homem retirado do imóvel teve que ser levado ao hospital.

***Reportagem em apuração