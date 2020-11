O projeto do novo prédio, elaborado pela comunidade do instituto, foi mantido para a construção de onze edifícios interligados com bibliotecas, laboratórios, salas de aulas e espaço de convivência Foto Douglas Macedo

Publicado 07/11/2020 10:56 | Atualizado 07/11/2020 10:57

Niterói - O prefeito de Niterói esteve na última sexta-feira (6) no Campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense para vistoriar o andamento das obras do prédio do Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS). O projeto foi elaborado pela Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (Emusa) e está orçado em R$ 28 milhões. A primeira etapa, que constitui uma ampla galeria que vai integrar o Circuito Cultural de Niterói, que vai do Caminho Niemeyer, passa pelo Reserva Cultural e segue pela orla até o Museu de Arte Contemporânea (MAC), será entregue final de dezembro deste ano. A intervenção seguirá o projeto básico já definido pela universidade para atender os cerca de 3.500 estudantes do IACS. A obra completa tem previsão de conclusão para 18 meses.





O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou a importância da prefeitura com a universidade para consolidar a vocação da cidade para o audiovisual.





“Hoje estamos aqui para fazer uma vistoria da obra do novo Instituto de Artes e Comunicação Social da UFF. Esse projeto é fruto de uma parceria entre a universidade e a prefeitura que consolida em Niterói essa vocação fortalecida com audiovisual e inovação. O projeto foi iniciado há alguns meses. Já em dezembro, entregamos a primeira etapa da obra e avançamos em 2021 quando teremos os prédios concluídos. São nove cursos que formam milhares de jovens ao longo dos anos. Além de ser também muito Importante para a inovação e inclusive para retomada da economia”, afirmou o prefeito de Niterói.





O reitor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega destacou que a obra é o resultado de uma parceria histórica entre a Prefeitura de Niterói e a UFF, que será importante não só para a comunidade acadêmica, mas para a cidade como um todo.





“A universidade não recebia nenhum recurso para fazer grandes investimentos em obras. Essa parceria com a prefeitura, que tem sempre um olhar de qualificação da cidade com uma sensibilidade muito apurada do prefeito, envolveu também o cinema Icaraí para ser reativado nesta grande cooperação de cultura, artes e cinema. O instituto vai dar um espaço adequado para milhares de novos profissionais que vão atuar no mercado de trabalho no Brasil, de um modo geral, gerando empregos, renda e melhorando a qualidade de vida”, disse Antonio Claudio.





O Instituto de Artes e Comunicação Social (IACS) foi fundado em 1968 e tem cinco departamentos e aproximadamente 3.500 alunos. O projeto do novo prédio, elaborado pela comunidade do instituto, foi mantido para a construção de onze edifícios interligados com bibliotecas, laboratórios, salas de aulas e espaço de convivência.





No bloco que será construído, ficarão abrigados os cursos de Graduação em Arquivologia, Artes, Biblioteconomia e Documentação, Cinema e Audiovisual, Comunicação Social, Estudos de Mídia, Jornalismo, Produção Cultural, e de Pós-Graduação em Ciências da Informação, Cinema e Audiovisual, Comunicação, Cultura e Territorialidades, Mídia e Cotidiano e Estudos Contemporâneos das Artes.





A diretora do IACS, Flávia Clemente, ressalta a importância da nova estrutura para o acolhimento dos alunos. "É uma conquista para toda comunidade do IACS e para todos os nossos cursos que vão poder ter um espaço adequado graças a essa parceria”.





“Estamos celebrando essa parceria importantíssima para a universidade, para a cidade e para a área cultural. É um ganho extraordinário para a área cultural com mais esse espaço”, disse o Superintendente do Centro de Artes UFF, Leonardo Guelman.