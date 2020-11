Supera Mais foi desenvolvido em parceria com a AgeRio para atender micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão Imagem Divulgação

Por O Dia

Niterói - A Secretaria Municipal de Fazenda abrirá nova inscrição para pequenas empresas que desejam participar do Supera Mais e conseguir empréstimos a juros zero e com facilidade para pagamento. A partir de segunda-feira, 16 de novembro, o 3º lote de empresas estará habilitado para solicitação do crédito por meio do Programa do Supera Mais. Para as empresas que já estão habilitadas no segundo lote, a solicitação poderá ser realizada até sexta-feira (13) e, então, o sistema será fechado. A lista com as empresas do segundo lote está disponível no site da Secretaria.





A secretária de Fazenda de Niterói, Giovanna Victer, ressalta a importância do programa na geração de renda e manutenção de empregos na cidade.





“O Programa Supera Mais está rodando muito bem. Por semana, são assinados aproximadamente 15 novos contratos. Já temos R$ 5 milhões emprestados que, somados ao Programa Niterói Supera, já somam R$ 35 milhões de capital circulando. São pequenas empresas que estão conseguindo empréstimo para capital de giro para a retomada de suas atividades em Niterói. O primeiro programa, Niterói Supera, atingiu empresas com um porte superior e como percebemos que as empresas menores, mas que empregam muito e são muito importantes para a cidade, não estavam conseguindo se capitalizar pelo banco, fizemos uma adaptação e licitação onde a AgeRio, que opera o sistema, emprestar os recursos da Prefeitura. Já temos quase 400 contratos assinados para empréstimos”, explica a secretária.





Vania Regina Pereira, dona de uma clínica de fisioterapia no bairro de São Francisco, há 13 anos, conta como a pandemia mudou seu olhar empreendedor.





“Foram quase 4 meses de portas fechadas, sem atender nenhum paciente. No espaço, temos uma piscina onde funciona hidroginástica e hidroterapia e não podia ter atividades coletivas. Como agravante, meu público é basicamente de idosos que receberam recomendações de médicos e familiares para não saírem de suas casas. Foram meses de muito medo e muita angústia sem saber o que ia acontecer. Para completar, o espaço é alugado e o que ajudou foi que o dono foi muito sensível à situação e conseguimos negociar o aluguel porque chegamos a pensar que não teríamos como continuar. Depois veio a expectativa de sermos contemplados com o Supera Mais e sair esse dinheiro pela Prefeitura. Com esse recurso, vamos investir em divulgação para atrair nosso público de volta e novos clientes. A pandemia, junto com o curso que a Prefeitura deu, abriu novos rumos e ideias para a retomada do negócio”, explicou Vania.





Todas as pessoas que pegam o empréstimo pelo Programa Supera Mais precisam fazer um curso no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) antes da assinatura do contrato. O curso aborda a questão da gestão financeira das empresas.







“A ideia é que elas possam aplicar esses empréstimos da maneira mais eficiente possível para depois devolver os recursos aos cofres da Prefeitura”, enfatizou a secretária Giovanna. Os empréstimos têm 10 meses de carência e 36 meses para pagar sem juros. “É um apoio muito grande que a cidade está aportando para que as empresas continuem pujantes, gerando empregos e aquecendo a economia da cidade, promovendo o desenvolvimento”, finaliza a secretária.



Programas - O Niterói Supera é realizado em parceria com o Banco do Brasil. Nele, os empresários podem obter crédito com juro zero, carência de seis meses e prazo para pagamento de até 36 meses. Já o Supera Mais foi desenvolvido em parceria com a AgeRio para atender micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 1 milhão. Os juros serão assumidos pela Prefeitura de Niterói, e o tomador do empréstimo terá carência de até 10 meses para iniciar os pagamentos e possibilidade de quitação em até 36 meses.