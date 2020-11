O tutor deverá comparecer com o CPF, RG e comprovante de residência no CIEP Imagem Internet

Publicado 10/11/2020 12:14

Niterói - Os tutores de cães e gatos do bairro do Badu, em Niterói, terão a oportunidade de castrar seus bichinhos de estimação gratuitamente através do Castramóvel, unidade móvel do Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD) da Prefeitura de Niterói. Os interessados poderão fazer o agendamento nesta quarta-feira (11) a partir das 9 horas, no CIEP 450 (Emiliano Di Cavalcanti) que fica na Estrada Caetano Monteiro. Serão disponibilizadas 120 vagas.



Para agendar a castração do animal, o tutor deverá comparecer com o CPF, RG e comprovante de residência no CIEP. Não haverá lista de espera ou cadastro de reserva e as senhas são limitadas. Não é necessário levar o animal no dia da inscrição. As cirurgias serão realizadas do dia 12 a 26 de novembro. Após a cirurgia, os animais são medicados e liberados para se recuperarem em casa.



Para ser contemplado pelo programa, o animal precisa ter mais do que quatro meses e menos do que seis anos; ter menos do que 25 quilos; não ser obeso e ou extremamente magro; não ser braquiocefálico (cães das raças Pug, Buldogue, Shitzu, Boxer). Também não é realizada castração em gatos persas ou de raças exóticas.



O Badu será o terceiro bairro beneficiado pelo atendimento do veículo, que encerra, nesta terça, as cirurgias agendadas no bairro do Engenho do Mato, na Região Oceânica. Já foram castrados 110 animais no local.



“Fizemos um mapeamento das necessidades de cada localidade e continuaremos a percorrer os bairros. Essa é uma das propostas da nossa política pública de proteção animal, que incentiva a castração como forma de proteger a saúde dos cães e gatos e evitar sua multiplicação descontrolada. Também realizamos a distribuição de cartilhas educacionais nos locais onde o Castramóvel passa. O trabalho tem sido de grande sucesso. Já atendemos no Engenho do Mato e Caramujo”, explicou Marcelo Pereira, coordenador do CCPAD.



O Castramóvel é um caminhão totalmente equipado para a realização de cirurgias em cães e gatos, atendendo, prioritariamente, famílias de baixa renda. O equipamento conta com sala de preparação, de cirurgia e pós-cirurgia e é administrado pelo CCPAD, órgão da Secretaria de Meio Ambiente Recursos Hídricos e Sustentabilidade. O veículo fica 15 dias em cada local. O projeto conta com a parceria da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF). A equipe é composta por quatro veterinários, um anestesista e técnicos.