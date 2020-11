Desde 22 de junho, quando a cidade entrou no estágio amarelo nível 2, o indicador síntese de Covid-19 vem caindo gradativamente Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 10:26 | Atualizado 12/11/2020 10:43

Niterói - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói (SMS) esclarece que não haverá determinação de lockdown ou adoção de medidas mais rigorosas de circulação na cidade devido à pandemia do novo coronavírus. Todas as decisões sobre as ações de combate à Covid-19, baseadas na ciência, têm surtido efeito e os dados mostram que a pandemia está sob controle na cidade.



A cada semana, um grupo de especialistas analisa 12 indicadores, como número de leitos disponíveis, casos confirmados e número de óbitos, e chega em um indicador síntese de monitoramento da doença. Atualmente, esse indicador está em 5.38 e quando chegar em 5, a cidade passará para o estágio amarelo nível 1, o patamar mais flexível antes da chegada da vacina.



Desde 22 de junho, quando a cidade entrou no estágio amarelo nível 2, o indicador síntese de Covid-19 vem caindo gradativamente.



A taxa de ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 na cidade é de cerca de 27%.



A taxa de letalidade pelo coronavírus no município está em 3,24%, a menor da Região Metropolitana. A média estadual é de 3,99% e as cidades do Rio de Janeiro e São Gonçalo apresentam índice de 10,15% e 5,21%, respectivamente. Os dados são calculados pelo Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense (UFF).



A Prefeitura de Niterói também ultrapassou a marca dos 120 mil testes aplicados na população, um dos maiores índices de testagem do Brasil. A realização desse programa amplo de testagem diminui a subnotificação dos casos de coronavírus – não quer dizer que obrigatoriamente existem mais casos em Niterói e sim que o sistema de identificação na cidade é mais eficiente.