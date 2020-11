A operação segue com reforço na orientação de trânsito em pontos estratégicos da cidade Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 19:25 | Atualizado 13/11/2020 20:20

Niterói - Neste domingo (15), dia de votação, as ruas no entorno da 199ª Zona Eleitoral, no Centro de Niterói, serão interditadas por solicitação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, entre meia noite e 21h. Caso haja segundo turno eleitoral, no dia 29, a operação será repetida.



As alterações serão no Centro com a interdição da Rua Visconde de Sepetiba no trecho entre a Avenida Ernani do Amaral Peixoto e a Rua Coronel Gomes Machado. A Rua Gomes Machado ficará fechada ao trânsito entre a Visconde de Sepetiba e a Rua Professor Valdemir Alves Machado.



Os bairros do Barreto, Centro, Fonseca, Largo da Batalha e Largo do Marrão contarão com mais agentes e operadores de trânsito do que nos domingos cotidianos. Ao todo, 30 agentes e operadores de trânsito atuarão na operação, além de oito moto-patrulhas e cinco viaturas operacionais de trânsito que estarão à disposição.



O tráfego de ônibus será permitido na Avenida Beira Mar, em Itacoatiara, e na Avenida Professor Carlos Nelson Ferreira Santos, em Camboinhas, nos dias 14, 15, 28 e 29 de novembro, para entrega e recolhimento das urnas eletrônicas.