Por O Dia

Publicado 14/11/2020 10:50

Niterói - Renata Esteves é a concorrente do PMB. Cidadã niteroiense desde os 4 anos, é advogada com especialidade em MBA tributário pela Fundação Getúlio Vargas. Foi delegada da Ordem dos advogados de Niterói entre 2013 a 2015 e recebeu prêmio da Agência Nacional de Cultura, Empreendedorismo e Comunicação - ANCEC - de melhores do ano de 2016, 2017, 2018 e 2019. Possui forte atuação em defesa da inclusão das mulheres. Sua candidata a vice é Soraia Catarino (PMB), formada em Psicologia e Pós graduada em Terapia de Família pela UFRJ.

Ela conversou com O DIA sobre as 24 horas que antecedem a eleição:

"Estamos diante da possibilidade de mudarmos o rumo da nossa querida Niterói pelos próximos 04 anos.

Ao longo desta caminhada, conseguimos dialogar com o eleitor, apresentar nossos projetos para o crescimento, transformação e avanço da nossa cidade, na direção do progresso e uma cidade mais justa e de oportunidades para todos. Estamos com uma expectativa muito positiva, pois temos certeza que o eleitor se identificou com nossas propostas e está ansioso por uma mudança genuína. Nossa candidatura é uma alternativa à velha política, na qual vem se perpetuando nas últimas décadas.



Discutir propostas e apresentar soluções para a nossa cidade é algo que me motiva a caminhar, sabendo que o desafio é enorme, mas crendo que o cidadão niteroiense conseguiu identificar na nossa candidatura, capacidade e competência para administrar Niterói. Confiantes que estaremos no segundo turno e prontos para debater de forma ainda mais ampla, os desafios que precisam ser superados.", ela acrescenta.