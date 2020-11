Axel Grael Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 11:38 | Atualizado 14/11/2020 11:39

Niterói - Grael foi secretário de Planejamento na atual gestão. É o candidato a sucessor de Rodrigo Neves, tendo como vice de chapa o presidente da Câmara dos Vereadores, Paulo Bagueira (SD). Eles contam com o apoio de outras 13 legendas: PSB, PV, PCdoB, PT, PTB, Rede, SD, PL, MDB, PP, Avante, Cidadania e Patriota. É engenheiro florestal, gestor público, ambientalista. empreendedor social e consultor. Com os irmãos, Torben e Lars, iatistas medalhistas olímpicos, fundou o Projeto Grael. Tem carreira diversificada, acumulando experiência no setor privado, governamental, na área social, no movimento ambientalista. Na década de 70, ainda aos 17 anos, iniciou a sua militância ambientalista, liderando iniciativas pioneiras em defesa da Baía de Guanabara e a campanha que resultou na criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Em 2012, elegeu-se vice-prefeito de Niterói (RJ) pelo Partido Verde, na chapa do candidato a prefeito Rodrigo Neves (PT), sendo eleito para o mandato 2013-2016. Na gestão de 2017-2020, ocupou os cargos de secretário da Secretaria Executiva e da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão - SEPLAG. Bagueira é formado em Direito pela Universidade Candido Mendes, vereador há sete mandatos em Niterói e suplente de deputado estadual.

Ele conversou com O DIA sobre as 24 horas que antecedem a eleição:

"Trabalhamos durante 45 dias nessa campanha, conversando com as pessoas nas ruas, mostrando tudo o que foi feito nesse ciclo histórico do prefeito Rodrigo Neves e apresentando nossas propostas para a próxima gestão. Fizemos uma campanha muito propositiva. Sentindo a resposta e o apoio dos eleitores, que estão reagindo muito bem a tudo o que estamos propondo para Niterói, estou muito otimista e esperançoso em relação ao resultado que vamos ter no domingo. Cada voto é importante para definir o futuro de Niterói e acredito que no dia 15 a população niteroiense vai mostrar nas urnas a vontade de ver a cidade continuar avançando.



Nessa reta final, agradeço a cada um que esteve ao nosso lado nessa campanha, reforçando nas ruas a importância de dar continuidade a uma gestão que transformou Niterói. Também agradeço o carinho e a confiança que tenho recebido em todas as regiões da cidade. Niterói tem um projeto de cidade e nós sabemos como fazer. Só quem já fez muito tem credibilidade para dizer que vai fazer mais. Juntos, vamos superar os novos desafios que vêm pela frente e fazer de Niterói o melhor lugar para se viver e ser feliz. ", declara.