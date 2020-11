Tuninho Fares em momento de votação Imagem Assessoria

Por O Dia

Niterói - Tuninho Fares (DC) votou por volta de 9:30 da manhã na Loja Maçônica na Ponta D'Areia.



Candidato estava confiante, agradeceu a todos que o ajudaram nesta campanha, e disse que espera que as eleições ocorram de forma democrática e deseja que o eleitor escolha o candidato a prefeito pelas propostas.



"Estou animado com a eleição e a minha expectativa é que o povo de Niterói vai mostrar nas urnas que se cansou da mesmice e das denúncias de corrupção que ocorrem em todo o país. Nossa campanha teve muitas dificuldades financeiras e ainda tivemos a pandemia. Eu mesmo com 73 anos tive restrições por causa da CIVID-19e isso prejudicou o contato com as pessoas.

Temos que governar sem aumentar impostos e tirar do papel os projetos como o de transporte público e trânsito. Na educação temos que investir no ensino técnico em parceria com o SENAC e SENAI. A saúde será prioridade e iremos construir o maior complexo hospitalar do Estado do Rio que será referência nacional. Com relação a segurança pública iremos aumentar o efetivo e passar para 24 horas por dia o policiamento do Niterói Presente.

Apresentamos as nossas propostas ao cidadão e agora está nas mãos de cada um a decisão de quem vai governar a cidade nos próximos 4 anos.

As pessoas querem e precisam de mudanças e espero ter contribuído para isso e merecer o voto dos niteroienses.", afirmou.