Publicado 15/11/2020 12:52 | Atualizado 15/11/2020 13:09

Niterói - Na manhã de domingo (15), por volta das 10h30, o candidato a prefeito de Niterói, Deuler da Rocha (PSL) foi até o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho - IEPIC, na Travessa Manoel Continentino, 31, em São Domingos para votar.



Deuler ficará reunido com familiares e amigos aguardando a apuração. Mas, como expectativa se mantém otimista. "Vimos a insatisfação da população com a atual gestão e acreditamos ser a melhor opção de mudança. Fizemos uma campanha limpa, sem agressões a quaisquer candidatos, pois acredito que o debate de propostas é o melhor caminho para que a população possa escolher o projeto que quer para a cidade. Se chegarmos ao segundo turno, me empenharei em mostrar para os niteroienses que apesar do receio com uma gestão de direita, nós queremos e temos meios de trazer o desenvolvimento econômico e, consequentemente, o emprego para os munícipes; e a construção de um futuro consolidado na qualidade de ensino e na profissionalização dos jovens, para que eles não precisem passar pelos o que estamos passando hoje", ressalta o candidato.