Sergio Perdigão após votar Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 12:59

Niterói - Sergio Perdigão (PSTU) votou no Centro Educacional de Niterói (CEN), Centro.

"Temos muito orgulho da campanha que fizemos, em meio a pandemia, apresentamos uma alternativa socialista e revolucionária para Niterói. O resultado das urnas, como sempre, vai expressar o rio de dinheiro despejado pelas grandes empresas nas campanhas dos demais candidatos.



Achamos importante participar deste momento, mas ele é uma pequena parte da luta de classes, que ocorre, de verdade, no cotidiano da classe trabalhadora. E utilizamos o espaço das eleições para que os trabalhadores se unam e mobilizem ainda mais para resistir aos ataques que os governos vão implementar, seja lá quem for eleito. De nossa parte, continuaremos a fazer parte dessa luta cotidiana, enfrentando os ataques dos governos, levantando a necessidade do Fora Bolsonaro e Mourão, lutando contra a reforma administrativa e pela garantia de alimentos para os alunos durante a pandemia e pela garantia da vida da população, com implementação de renda e quarentena.", acrescentou o candidato.