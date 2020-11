Felipe Peixoto e Bruno Lessa Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 13:36 | Atualizado 15/11/2020 14:27

Niterói - Antes de votar, Felipe Peixoto (PSD) foi com a esposa e as duas filhas ao encontro do seu vice Bruno Lessa em Icaraí, para o café da manhã na Padaria Pão e Etc. Dali seguiram para o Centro Educacional de Niterói, o Centrinho, no Pé Pequeno, onde Felipe votou na Zona 71, seção 153. Do Pé Pequeno eles seguiram para o Colégio Estadual Almirante Tamandaré, em Piratininga, local de votação do vice Bruno Lessa.

"Estou muito confiante com a resposta das ruas e o carinho da população, na certeza que estaremos no segundo turno com a oportunidade de reafirmar as nossas propostas e seguir com o debate das questões importantes e essenciais para a nossa cidade." - disse Felipe.