O tucano, que estava com a asa cortada, foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras) Imagem Assessoria

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 10:16

Niterói - Um tucano foi resgatado na última terça-feira (17) pela Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói. O animal foi encontrado por um morador na rua Pau Brasil, Engenho do Mato, próximo ao Caminho de Darwin. O tucano, que estava com a asa cortada, foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Na última semana, os agentes haviam resgatado um filhote de tucano, no bairro Baldeador, que também foi encaminhado para o centro especializado.



A Coordenadoria Ambiental da Guarda Municipal de Niterói orienta que, em casos como esse, é importante que a população não toque nos animais e entre em contato através do número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública, para que o resgate possa ser feito de forma adequada e os parceiros corretos sejam acionados para atendimento ao animal.



“Acreditamos que, por ele estar com a asa cortada, ele possa ter sido mantido na casa de alguém e fugiu. Então o melhor lugar é o Cras, para que ele receba o acompanhamento adequado com outros de sua espécie”, explica Jociley Pereira Neves, coordenador da Guarda Ambiental.



Reintegração – A Guarda Ambiental tem um procedimento específico para cada tipo de demanda. Após serem acionados, os agentes resgatam o animal, que tem suas condições físicas avaliadas pela equipe e, caso não apresente nenhum tipo de ferimento, é reintegrado à unidade de conservação mais próxima. Apenas neste ano, a Guarda foi responsável pelo resgate de mais de dois mil animais silvestres.



Já os animais que são capturados e apresentam algum tipo de ferimento são encaminhados para instituições como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), que fica em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio; Econservation, empresa de estudos e projetos ambientais, Centro de Triagens de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica; ou Instituto Vital Brazil quando é o caso de uma cobra venenosa.