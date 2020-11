Almoço dos vencedores em Niterói Divulgação

Publicado 17/11/2020 21:51 | Atualizado 17/11/2020 22:21

Niterói - Depois de eleger em primeiro turno Axel Grael, o prefeito Rodrigo Neves comemorou a vitória com o prefeito eleito e o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi no tradicional restaurante Seu Antonio, na Região Oceânica.

No cardápio do encontro, uma avaliação da performance do partido no estado e no país.

"Eu não poderia deixar de estar muito feliz e orgulhoso com a vitória retumbante de Grael. Niterói é a fortificação do trabalhismo no Brasil. Estamos indo para 35 anos de governos trabalhistas e elegemos a maior bancada de vereadores, com quatro pedetistas, sendo um deles o mais votado de Niterói. A aprovação do nosso governo aumentou ainda mais na campanha, onde apresentamos tudo o que foi feito", disse Rodrigo. "Chegamos a 85% de aprovação popular. Eu tenho a total certeza que Niterói vai seguir avançando, se desenvolvendo, apoiando o setor privado e ao mesmo tempo fazendo a proteção social, protegendo os mais vulneráveis e desenvolvendo políticas públicas sólidas na área da saúde e educação. Viva Niterói e viva o PDT!".

Lupi ressaltou que a vitória em Niterói é a mais simbólica e importante para o PDT no país.