Niterói - São 447 anos completados em meio à uma pandemia que, por muitas vezes, tira a vontade de sorrir.

Mas hoje os niteroienses podem comemorar um feito que pode, e muito, ajudar a alavancar a economia da cidade, tão afetada pela Covid.

A prefeitura de Niterói entregou à população as obras de restauração do Mercado Municipal Feliciano Sodré, no Centro. Na cerimônia de inauguração da restauração, realizada na manhã deste domingo, 22, participaram secretários municipais, empresários, o prefeito eleito da cidade, Axel Grael (PDT), e a primeira-dama Fernanda Sixel, que representou o atual prefeito Rodrigo Neves (PDT), que não pôde participar do evento por ter testado positivo para Covid-19.



O imóvel faz parte de um conjunto arquitetônico da região portuária de Niterói, com uma área de cerca de 9.700 metros quadrados.



O térreo do mercado conta com um espaço para comercialização de frutas, incluindo espécies raras e de cultivo orgânico, verduras, legumes, produtos tradicionais da região, açougue, empórios especiais, produtos gourmet, queijos, laticínios e especiarias. No mezanino restaurantes, cervejarias artesanais e adega.

Cerca de 3.500 pequenos e médios empresários já demonstraram interesse na locação de boxes do espaço e os negócios estão em andamento para a ocupação das 180 lojas.



Axel, que foi secretário municipal do segundo governo de Rodrigo, acompanhou toda a mobilização para resgatar o espaço, que estava inutilizado pelo poder público. O local, além de funcionar como um centro comercial e gerador de empregos para os trabalhadores de Niterói, é também um importante prédio histórico da cidade.



O prefeito eleito também afirmou que o novo Mercado Municipal trará um impacto social muito positivo para toda a região tanto em termos econômicos quanto sociais.



"Acredito que essa obra é uma síntese do que foi a gestão do prefeito Rodrigo Neves. Aqui nós temos a restauração de um prédio que é patrimônio da cidade e estava abandonado, sem perspectivas. Hoje a gente vê o estágio de avanço dessas obras e vemos o quanto estamos avançando rapidamente aqui. Nas próximas semanas já teremos esse local com seus expositores, seus comerciantes e empresários que estarão atuando nesse local", afirmou Axel.

O Mercado Municipal Feliciano Sodré é o antigo edifício na Avenida Feliciano Sodré, entre a Rua Presidente Castelo Branco e a Avenida Washington Luiz, Centro de Niterói. Inaugurado em 1938, o Mercado Municipal inscreveu na cidade uma arquitetura sintonizada com as tendências internacionais do Art Déco. O imóvel compõe o conjunto arquitetônico da região portuária de Niterói, erguida durante o período histórico chamado de Renascença Fluminense.

O prédio abrigou o referido Mercado, até ser desativado em 1976 e a partir da década de 1980 o imóvel passou a abrigar o Depósito Público Estadual. Em 2013, a Prefeitura incluiu o Mercado Feliciano Sodré dentro do Plano Estratégico Niterói que Queremos 2013-2033, como uma das estratégias para dinamização da economia local, como pólo de turismo e de geração de emprego, trabalho e renda no município, além de contribuir para a renovação da área urbana no seu entorno.