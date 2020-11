As medidas foram adotadas devido a uma oscilação no indicador síntese de monitoramento da Covid-19 registrada nas últimas semanas, que chegou, no dia 19 de novembro, a 7.38 Foto Douglas Macedo

24/11/2020

Niterói - A Prefeitura de Niterói retomou o trabalho de sanitização nas ruas da cidade nesta segunda-feira (23). Pela manhã, equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) atuaram nos bairros Piratininga e Itaipu, na Região Oceânica. À noite, o trabalho acontece em Icaraí e Ingá, na Zona Sul. No fim de semana, foi reiniciada a distribuição de máscaras para a população.



As medidas foram adotadas devido a uma oscilação no indicador síntese de monitoramento da Covid-19 registrada nas últimas semanas, que chegou, no dia 19 de novembro, a 7.38. Em vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, na noite desta segunda-feira (23), o prefeito Rodrigo Neves informou que o indicador se manteve estável nos últimos dias. O indicador síntese é composto de 12 critérios, como número de leitos disponíveis, casos confirmados e número de óbitos.



“Além da retomada da sanitização e da distribuição de máscaras, estamos intensificando a fiscalização para o cumprimento dos protocolos de higiene e distanciamento social determinados pelas entidades sanitárias. Peço a todos os moradores de Niterói e aos comerciantes que perseverem no uso de máscara, de álcool gel e no distanciamento social para que Niterói siga mantendo o controle da pandemia”, afirmou o prefeito.



Sanitização de vias – Nesta terça-feira (24), o trabalho de sanitização foi feito em Piratininga, na Região Oceânica. O caminhão com o quaternário de amônio de quinta geração trafega a uma velocidade mais baixa para a distribuição do produto, porque com a retomada de atividades econômicas de acordo com o Plano de Transição Gradual para o Novo Normal houve uma maior circulação de pessoas nas ruas. Niterói foi a primeira cidade do Rio de Janeiro a fazer a sanitização de todos os bairros e das principais comunidades utilizando o quaternário de amônio de quinta geração.



“A partir desta segunda-feira intensificamos a sanitização nas ruas de Niterói. Esse novo ciclo vem para reforçar a desinfecção de ruas, avenidas e calçadas, já que realizamos a manutenção periódica em vários pontos da cidade”, disse o presidente da Clin, Luiz Carlos Fróes Garcia.



Distribuição de máscaras – No último sábado (21), a Prefeitura de Niterói reiniciou a distribuição gratuita de máscaras à população. Equipes estiveram no Trevo de Piratininga, na Região Oceânica, com a distribuição no sistema drive thru, e nas ruas do Barreto, na Zona Norte. No domingo (22), a distribuição aconteceu em frente à Plataforma Urbana Digital da Engenhoca, na Zona Norte, junto à feira no Largo de São Jorge. Nesta terça-feira (24), a distribuição será no Fonseca e na Engenhoca. Na quarta-feira (25), será a vez de Icaraí.



O trabalho está sendo coordenado pelas Administrações Regionais. As máscaras são de tecido lavável. A previsão é distribuir mais de 500 mil unidades até o fim de dezembro. Nesta nova fase, as máscaras também serão entregues no drive thru para quem chegar ao local a pé ou de bicicleta e não apenas para ocupantes de veículos.



O uso do acessório segue sendo obrigatório para diminuir a possibilidade de contágio da Covid-19 e, em conjunto com outras medidas, como o distanciamento social e a boa higienização das mãos e do ambiente. Em sete meses, mais de 1,5 milhão de máscaras foram distribuídas para a população de Niterói.



Testagem rápida – Niterói realizará a compra de mais 40 mil testes para Covid-19 nos próximos dias. A medida permitirá reforçar o programa de testagem na cidade. De acordo com o prefeito Rodrigo Neves, desde o início da testagem rápida, há cerca de oito meses, já foram feitos mais de 130 mil testes no município.



Boletim – Niterói já tem 15.797 pacientes recuperados da Covid-19. Ao todo, a cidade registra 16.580 casos confirmados da doença e 158 pessoas em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Niterói registra 513 óbitos.