O imóvel localizado na Rua Tavares de Macedo, terá três andares e contará com cerca de 50 mil livros Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 14:14

Niterói - Está prevista para ainda este mês a inauguração de um dos points culturais mais badalados do Brasil em Niterói. Mas mesmo que inauguração não ocorra em novembro, com certeza antes do Natal a nova livraria já deve estar funcionando.



Uma das livrarias mais famosas do País será inaugurada no coração de Niterói: a Livraria da Travessa. Fundada em 1986 e composta por filiais no Rio de Janeiro, São Paulo e Portugal, a livraria ficará na Rua Tavares de Macedo, Icaraí, no imóvel de três andares do antigo Balada Mix.



Além da venda de livros, cds, dvds e e-books, também possuirá restaurante e um auditório para cursos e palestras. O empreendimento fará ainda melhorias na calçada em frente ao estabelecimento e criará um espaço de convivência no mobiliário urbano.