Por O Dia

Publicado 25/11/2020 14:48 | Atualizado 25/11/2020 14:54

Niterói - Uma separação teria ocorrido há 6 meses e um homem inconformado teriam causado a morte de 2 pessoas nesta quarta-feira.

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo ( DHNISG) estão apurando as circunstâncias em que duas pessoas morreram e uma foi baleada na Ititioca, em Pendotiba, Niterói.



Segundo a PM, as primeiras informações dão conta de que um homem de 20 anos, inconformado com o fim do relacionamento, tenha atentado contra a vida de sua ex-companheira Agatha Karoline de Jesus, 23 anos, e de um amigo dela, identificado apenas como André. O suspeito foi preso.





Tudo indica que a mulher após a separação teria voltado a seu antigo endereço para buscar seus pertences em companhia de um amigo. Ao saber da visita da mulher, o suspeito foi ao local e baleou ela e o homem.





O homem morreu ainda no local, já a mulher foi socorrida com vida para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), mas não resistiu e também veio a óbito.





A polícia ainda apura a informação que o suspeito tenha sido baleado por traficantes do local, que não concordaram com o crime. Ele buscou socorro no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, onde acabou preso.