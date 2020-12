O grupo terá representantes das secretarias municipais de Educação, Saúde e Fazenda, Procuradoria Geral do Município, Conselho Municipal de Educação e representantes das escolas particulares de Niterói Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 10:52 | Atualizado 01/12/2020 10:54

Niterói - A Prefeitura de Niterói vai instituir um Grupo de Trabalho para elaborar um planejamento para a retomada das aulas com modelo híbrido (presencial e online) no Ensino Fundamental e Educação Infantil a partir do início de 2021. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo prefeito Rodrigo Neves, em pronunciamento nas redes sociais.



“Esse processo acontecerá de forma muito científica e cuidadosa, com discussões envolvendo os melhores especialistas para que seja criado um plano responsável e gradual para a retomada das atividades presenciais nas escolas. Tudo isso com o objetivo de manter o controle da pandemia em Niterói”, afirmou o prefeito.



Rodrigo Neves ressaltou também que, apesar de a Secretaria Estadual de Educação ter suspendido as aulas presenciais do Ensino Médio na Região Metropolitana em função da piora dos indicadores da pandemia do coronavírus, seguem permitidas as aulas para estudantes do Ensino Médio em Niterói. O prefeito lembrou que a retomada das atividades foi fruto de um Termo de Acordo Judicial firmado com a Defensoria Pública, o Ministério Público e o Poder Judiciário.